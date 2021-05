Biographie de Luca

Participer à The Voice est un défi pour ce jeune homme qui ne chante que depuis 10 jours. Luca est né dans une famille un peu particulière.

A l’âge de 4 ans il est diagnostiqué précoce tout comme ses parents et ses sœurs. Cette précocité aura un impact sur toute son enfance. Différent, il est mis à l’écart autant par les élèves que les professeurs. Il se réfugie alors dans la musique, passion qu’il hérite de son père, fan de rock et de blues et apprend, seul, la guitare.

A 18 ans, ce musicien autodidacte décide de quitter sa province natale pour rejoindre ses sœurs à Paris. Il y étudie le design de mode et en parallèle, se lance dans le mannequinat. Aujourd'hui épanoui, Luca a su faire de sa différence une force. Sur la scène de The Voice, il interprète «That's Alright Mama» d'Elvis Presley pour délivrer un message à ses parents.





Auditions à l’aveugle :

That’s all right mama – Elvis Presley