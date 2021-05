Biographie de Lucas Lazzari - Moiret

LUCAS LAZZARI - MOIRET (Valentin Du Peuty)

17 ANS

SA FAMILLE

Fils de Laurence Moiret et Sandrine Lazzari Frère d’Arthur Lazzari-Moiret Fils biologique de Joachim Dulac



SA CARACTERISATION

Geek, intelligent, matheux, introverti, très sensible.

Il pirate les ordis dont celui de sa prof de maths.

Très en avance pour son âge.

Il se pose beaucoup de question.

Il a redoublé au collège, il s’ennuie en cours.

Il galère avec les filles.



SA BACK-STORY

Lorsqu’il rentre de vacances, il est content de retrouver sa tante Victoire sur le canapé. Il passe son temps à jouer aux jeux vidéo avec elle. A la rentrée, Lucas fantasme sur sa prof de maths, Audrey Beltram. Il pirate son ordinateur et l’espionne.



Un soir, il voit Audrey rentrer dans sa salle de bain puis une silhouette. Il est intrigué de ne pas voir sa prof ressortir, il va donc chez elle pour voir si elle va bien. Il la retrouve morte. Il s’enfuie en courant mais dans la précipitation, il laisse son sac de sport chez elle. Laurence tente de le protéger mais il est tout de même arrêté et interrogé par Karim. Lucas a du mal à se remettre de la mort d’Audrey, Sandrine lui propose d’aller voir Lili, la psy. Il commence également le jeu de l’ange. Au cours du jeu, il se rapproche de Sara dont il tombe amoureux. Il fait également la connaissance de son père Joaquim qui l’aide à séduire Sara. Joachim lui propose de partir faire un trek en montagne avec Lili et lui pendant les vacances et lui dit d’inviter Sara. Mais au moment du départ Lili enlève Lucas et Sara, elle les conduit au bord d’une falaise. Là-haut, Lili met un couteau sous la gorge de Sara et menace de la tuer si Lucas ne saute pas de la falaise. Heureusement, Karim et Laurence arrivent à temps pour sauver Sara et Lucas.



Lucas est admiratif du nouveau job de son père qui s’est fait embaucher comme enquêteur au cabinet Guyot. 99



Lucas se montre dépité quand il voit sa mère se lancer avec frénésie dans la préparation de Noël. Il s’inquiète ensuite lorsqu’elle leur annonce que Noël est annulé car la famille ne partage pas son engouement. Joachim l’aide à faire changer Sandrine d’avis.



Lucas a pris une bonne résolution pour 2018, celle de se mettre au sport. Il entraine ces deux mères dans cette voie. Mais elles vont se rendre compte que cette obsession cache autre chose : Lucas s’est pris un râteau lors du Nouvel an et un garçon s’est moqué de son aspect maigrichon. Depuis il complexe sur son physique. Ses mères décident de l’aider à surmonter ses complexes.