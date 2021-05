Biographie de Lucie Ballack

Capitaine du R.I.S

A la fin de la saison 8, Emilie, Malik et Fred quittent le RIS. Ils y reviennent un an plus tard à la demande de Morand et du nouveau capitaine, Lucie Ballack, qui vient de perdre toute son équipe sur une scène de crime piégée...

Née dans une famille d'exploitants agricoles en Ardèche, Lucie Ballack est une passionnée de sciences, matière qu'elle décide d'étudier après le bac. Mariée à 18 ans, sa vie change du tout au tout quand les gendarmes retrouvent dans un champ des environs, le corps d'une jeune fille de 17 ans, battue à mort. Ce qui pourrait sonner comme un triste et banal fait divers résonne autrement pour Ballack : elle acquiert la certitude que le coupable n'est autre que son mari violent. Si elle ne dispose d'aucune preuve, elle se découvre un instinct de flic et va mener sa propre enquête grâce à ses talents de scientifique, qui aboutira à l'emprisonnement d'Yvan pour 20 ans. Cette première affaire, certes officieuse, fera d'elle un flic mais aussi une femme forte qui, pour se protéger, préfère néanmoins mettre à distance l'affect dans ses relations.

Les enquêteurs du R.I.S vont apprendre, au fil de cette saison, à décrypter cette nouvelle manager exigeante et néanmoins ultra-sensible.