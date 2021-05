Biographie de Lucie Mariotti

Avec décontraction mais enthousiasme, Lucie passe ses journées à rendre plus belle, la vie sentimentale des français. Passionnée et engagée, elle apporte son expertise à des célibataires qui enchaînent les échecs amoureux et à des couples en crise.

Ses coaching, à la fois profonds et concrets, permettent de débloquer beaucoup de situations amoureuses et d'avoir le déclic !



Lucie aidera les célibataires de la villa à faire le bilan de leurs relations précédentes et à reprendre confiance en eux. Elle leur donnera toutes les clés de la séduction afin qu’ils trouvent le grand amour !



Au programme de ce coaching amoureux : cours de séduction, thérapie personnelle et même rendez-vous surprises pour que les célibataires trouvent l’élu de leur cœur.

Twitter : @LucieLaVilla

Site officiel : http://www.loveisinparis.com/