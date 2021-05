Biographie de Lucie Salducci

Lucie Salducci (Lorie Pester)

Jeune femme énergique, honnête, franche et directe. On lui fait tout de suite confiance. Fraîchement débarquée de Paris, elle reste évasive quand on lui en demande les raisons. Très secrète en général sur sa vie personnelle. Elle est mal à l’aise en présence des enfants. Très bonne collègue et amie avec Karim. Ils forment un duo efficace et sympathique.

Lucie a grandi en Corse, elle est allée faire ses études à Paris, il y a 15 ans. Elle a commencé sa carrière dans le 93, elle a peut-être eu quelques histoires avec des dealers. Elle est revenue à Sète, il y a 6 mois. Donc elle ne sait rien de Thierry Robert, ni de son histoire.





Lucie enquête avec Karim sur l’affaire de l’explosion. Elle est aussi la confidente de Karim après le départ de Lou.





Lucie enquête avec Karim sur la tentative de meurtre sur Léonard Vallorta puis sur l’affaire des pesticides. Elle veut à tout prix coincer Léonard Vallorta qui se croit au-dessus des lois. Elle s’associe avec Anna pour trouver des indices.





Lucie se rapproche d’Alex Bertrand et finit par sortir avec lui. Elle lui impose un rythme effréné au début de leur relation, qu’Alex craint de ne pas pouvoir suivre sur le long terme. Obnubilé par sa volonté d’être sexuellement à la hauteur, il veut la surprendre à tout prix. Sur les conseils malheureux de son ami Christophe, Alex lui propose un plan à trois, que Lucie n’ose pas refuser, de peur de passer pour une coincée. Elle finit par admettre sa réticence auprès d’Alex, qui est heureux de laisser tomber ce plan dont il ne voulait pas non plus. Tous deux abordent alors un tournant plus serein de leur relation. A la fin de l’arche 3, le départ en vacances au Népal de Lucie signe une pause forcée dans leur relation.





Parallèlement, Lucie assiste Karim dans l’enquête sur le meurtre d’Audrey Beltram, la tentative d’assassinat de Renaud Dumaze et l’affaire du jeu de l’ange.





Avec Martin, Lucie mène l’enquête concernant les 200 000 retrouvés en possession de Thomas Delcourt.





Elle demande des explications à Alex qui ne répond pas à ses messages. Il lui explique qu’il a besoin de passer du temps en famille pour se reconstruire. Elle se montre compréhensive, bien que sa froideur l’affecte.





Contrairement à Martin, elle croit un temps que Thomas est le complice d’Angelina dans le braquage des 200 000 euros. Lorsqu’Angelina déclare qu’un flic ripoux se trouve dans leur équipe est en possession de l’argent, Lucie penche pour Martin. Son intuition semble se confirmer lorsqu’elle retrouve dans les affaires de Martin des billets dont les numéros correspondent à ceux du braquage. Cependant, ceux sont les empreintes de Karim et non de Martin se trouvent sur les billets. Lucie peine à accepter la culpabilité de Karim qu’elle est contrainte d’arrêter. Elle est donc soulagée lorsque Karim révèle le chantage dont il fait l’objet de la part d’Angelina.





Lucie qui est toute seule pendant les fêtes passent un Noël de rattrapage avec Christophe, Gwen et Tristan.





Plus tard, pour célébrer le Nouvel an, elle organise un pot au commissariat qui tourne mal. Un dealer s’étant débarrasser de sa drogue dans le punch, les policiers se sont retrouvés drogués à leur insu et la fête a dégénéré. Et leur orgie n’est pas restée secrète : la vidéo de leurs exploits est devenue virale sur Internet. Mais Lucie trouve une parade pour retrouver la face en transformant cette vidéo en un post de prévention contre l’alcoolisme.





Prévenue par Karim, c’est elle qui annonce à Victoire que Bastien a été victime d’un accident. Elle pousse ensuite la jeune-femme à passer à autre chose et à retourner travailler.





Suite à l’agression de Marianne par le corbeau, elle mène l’enquête avec Karim pour démasquer le coupable.





Quand Victoire est au plus mal suite au rapatriement de Bastien à La Rochelle, Lucie essaye de lui apporter son soutien avec Sandrine.





Lucie enquête sur l’agression de Jessica avec Karim. Elle comprend rapidement que Jessica ne dit pas tout sur l’affaire. Elle est persuadée que Jessica s’est réellement faite agresser et prend cette affaire très au sérieux, elle-même s’étant faite agresser sexuellement par un collègue dans le passé. Elle confie cela à Jessica, qui, mise en confiance lui avoue que son agresseur est Jérôme, le principal du lycée. Laurence rappelle à l’ordre Lucie plusieurs fois du fait de son manque d’objectivité sur l’enquête et de son zèle à vouloir faire condamner Jérôme à tout prix.





Inquiète pour Victoire, Lucie commence à se méfier de l’influence de Rachel, la nouvelle copine de Victoire, et va confronter la jeune-femme. Elle décide de faire des recherches sur Rachel et découvre que cette dernière a embauché l’homme qui a heurté la voiture de Bastien. Elle en parle à Victoire qui est sous le choc suite à cette révélation.





Suite à cette affaire d’agression sexuelle, Lucie décide de commencer une campagne de prévention contre le harcèlement dans les lycées.