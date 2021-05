Biographie de Lucyl Cruz

C’est en découvrant Lauryn Hill dans le film « Sister Act 2 », que Lucyl a une révélation pour le chant.



De nature timide, la jeune fille commence à chanter seule dans sa chambre, à l‘abri de tous les regards.



Poussée par sa meilleure amie, elle se produit pour la première fois en public à l’âge de 13 ans, lors d’une récréation et devient, alors une petite star dans son collège.



Après avoir mis sa passion pour le chant de côté depuis quelques années, elle décide aujourd’hui, à l'âge de 24 ans, de participer à The Voice, et se lance le défi de croire en elle et en ses rêves.



Lors des auditions à l'aveugle, Lucyl interprète « Hello » (Adèle)

Titre interprété lors des battles face à Francesca "Alive" - Sia

Titre interprété lors de l'épreuve ultime face à Haylen et Isa Kopper "Ne me quitte pas" Jacques Brel"

Titre interprété lors du premier grand show en direct "Je sais pas" (Céline Dion)

Titre interprété lors du deuxième grand show en direct "Man In The Mirror" (Michael Jackson) - Talent éliminé par son coach Florent Pagny



Twitter : @LucylCruz