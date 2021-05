Biographie de Lukas K. Abdul

Passionné des arts de la scène depuis son plus jeune âge, Lukas grandit dans une famille d’origine libanaise en banlieue parisienne. Mais la méfiance de ses parents envers cet univers l’oblige à garder les pieds sur terre et à mettre sa passion de côté.



Après 2 ans d’études en médecine, le jeune homme décide cependant de tout quitter et de rejoindre une école de chant et de théâtre.



Véritable touche-à-tout, il s’est, depuis, lancé dans l’écriture de quelques titres Pop / Soul qu’il présente lors de concerts ou festivals et participe à quelques pièces de théâtre et courts-métrages. Le jeune homme n’hésite pas à enchainer les petits boulots pour pouvoir vivre de sa passion et en parallèle, s’implique aussi très fortement, par le biais d'ateliers et de concerts, dans la vie caritative en participant à de nombreuses opérations au sein d'écoles et d'associations venant en aide aux enfants.



Aujourd’hui, grâce à The Voice, Lukas espère prouver à ses parents qu’il peut réussir en tant que chanteur.





TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Les mots bleus » - Christophe

Titre interprété lors des battles face à Sam "Dernière Danse" Indila

Titre interprété lors de l'épreuve ultime face à Mood et Sol "Sorry" Justin Bieber - Talent éliminé