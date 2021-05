Biographie de Luna Gritt

La musique a toujours fait partie de la vie de Luna Gritt. Très timide pendant l’enfance, elle trouve dans le chant un moyen de se libérer. A 18 ans, elle met sa passion de côté pour se consacrer à ses études. Très vite, la jeune fille ressent un manque et décide d’aller voir une tireuse de cartes pour prendre une décision importante : tout arrêter pour se lancer à fond dans la musique ou continuer ses études. Rassurée par le fait que cette dernière la voit «sous les projecteurs», Luna Gritt quitte les bancs de l’école pour devenir musicienne professionnelle. Elle se produit dans plusieurs bars de sa région. Aujourd’hui, malgré la difficulté à vivre de la musique, la jeune femme de 29 ans n’abandonne pas et se sent prête à monter sur la scène de « The Voice » pour faire connaître son univers au grand public.





Auditions à l’aveugle :

Back to Black – Amy Winehouse