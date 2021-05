Biographie de Luna

Luna, petite dernière d’une famille de 3 enfants, est une hyper active. Dès son plus jeune âge, elle découvre la musique et le sport. Préférant cette dernière activité, elle pratique durant plusieurs années la gymnastique jusqu’à ce qu’une blessure l’oblige à tout arrêter.



Très soutenue par sa famille, elle se lance alors à fond dans la musique, apprend à jouer de la flûte et du piano et prend des cours de chant lyrique.



Aujourd’hui, la jeune fille de 17 ans s’oriente davantage vers la pop. Grande fan de The Voice, Luna se présente aux Auditions à l’Aveugle avec le titre « Battez-vous » des Brigitte.



Elle espère, avec cette chanson, convaincre les coachs grâce à son énergie et à sa voix.



Lors des auditions à l'aveugle, Luna interprète « The Scientist » (Coldplay)



Luna a gagné le duel ou face à face contre Jessanna sur le titre "OPEN SEASON (UNE AUTRE SAISON)" (Josef Salvat) lors des premières battles de la saison 5.





Twitter : @GinestetLuna_

Titre interprété lors des auditions à l'aveugle "Battez-vous" (Brigitte)

Titre interprété lors des battles face à Jessanna "Le Paradis Blanc" (Michel Berger)

Titre interprété lors de l'épreuve ultime face à Lola Baï et Alexandre "All In You" (Synapson) - talent éliminé