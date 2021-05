Biographie de Lyn

Cette jeune maman de 29 ans, commence le chant dès son plus jeune âge, grâce à ses parents qui l’inscrivent dans une école de musique. Rapidement Lyn intègre une troupe de Gospel avec laquelle elle se produit sur de grandes scènes parisiennes.



Après 10 ans en tant que choriste, elle rêve alors d’autre chose et souhaite se consacrer à sa carrière solo. Elle se présente à différents concours de chant. Essuyant plusieurs échecs, elle décide d’arrêter totalement la musique et reprend ses études en marketing.



A l’approche de ses 30 ans, The Voice est, pour Lyn, la dernière chance de voir si elle peut percer dans la musique mais c’est surtout le moyen de dire à sa fille de toujours croire en ses rêves.

Lors des auditions à l'aveugle, Lyn interprète « Four Five Seconds » (Rihanna / Kanye West / Paul McCartney)

Angy VS Lyn, battle intense sur « Rolling In The Deep » (Adele) - Lyn perd cette battle









