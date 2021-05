Biographie de Lyn

LYN - 10 ANS - PARIS (75)





TEAM JENIFER





D’origine Libano-­‐Marocaine, Lyn chante depuis toute petite. Elle commence à l'âge de 3 ans en chantant des comptines pour enfant et depuis, elle ne s’est jamais arrêtée. Pour cette grande bavarde, très dynamique, la musique est un moyen de se canaliser. « Je suis toujours pressée de chanter car ça me fait du bien. » Participer à The Voice Kids est un rêve pour Lyn. C’est d’ailleurs Nikos qui lui annonce sa participation lorsqu’elle se rend en simple spectatrice dans le public de l’émission « C’est Canteloup ». Pour son tout premier concours, elle décide d’interpréter une chanson d’amour: « I Will Always Love You » de Whitney Houston, dans l’espoir de voir les fauteuils se retourner.





AUDITION A l'AVEUGLE

WITHNEY HOUSTON - "I will always love you"





BATTLES :

ARIANA GRANDE - "One last time"