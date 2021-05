Biographie de Lynn

Chez Lynn, 13 ans, la musique est une histoire de filles et de famille. En effet, la jeune fille partage cette passion avec sa maman et ses 2 sœurs. Ce joyeux clan n’hésite pas à chanter régulièrement à la maison.



Autodidacte, Lynn s’inspire énormément de sa grande sœur, qui lui donne de précieux conseils.



Aujourd’hui, elle souhaite prouver à sa maman et à ses sœurs qu’on peut toujours réaliser ses rêves et espère qu’elles seront fières.



Participer à The Voice Kids est un rêve pour Lynn: « c’est assez génial de prendre mes premiers cours de chant avec des professeurs très connus ».







Equipe : Jenifer

TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Read All about It » - Emeli Sandé

Titre interprété lors des battles face à Romane et Josiane : "Où je vais" (Amel Bent)



Lynn remporte la battle.

Lors de la demi-finale, Lynn a interprété le titre "I'm not the only one" (Sam Smith).



L'aventure The Voice Kids s'achève pour Lynn.