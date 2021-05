Biographie de M Pokora

Né en 1985 à Strasbourg, Matthieu Tota, dit M Pokora, débute sa carrière de chanteur en 2003 avec le boys band Linkup. L'année d'après, il se lance en solo et sort son premier album sous le pseudonyme M Pokora ("pokora" signifiant "humilité" en polonais, pays d'origine de son père, le footballeur André Tota). L'album est certifié disque d'or. Six autres albums suivront jusqu'au dernier en date, My Way, entièrement composé de reprises des tubes de Claude François. Sorti en octobre 2016, l'album a déjà dépassé les 400 000 ventes et a été certifié triple disque de platine.

En 2011, M Pokora participe à la première saison de Danse avec le stars sur TF1, dont il est le grand gagnant aux côtés de la danseuse professionnelle Katrina Patchett. Il reviendra dans l'émission en 2014 en tant que juge pour la saison 5.

M Pokora fait partie des Enfoirés depuis 2012. De 2013 à 2014, il est Robin des bois dans la comédie musicale à succès Robin des bois. La troupe remporte d'ailleurs le NRJ Music Award du "Meilleur groupe francophone de l'année" en 2013.

En 2016, M Pokora rejoint l'aventure The Voice Kids en devenant coach aux côtés de Jenifer et Patrick Fiori à l'occasion de la troisième saison. Il entend bien fédérer ses jeunes talents autour de lui et leur donner confiance. Fort de ses douze ans d'expérience sur la scène musicale, le nouveau coach compte bien emmener ses talents en finale. Pari réussi puisque c'est Manuela, l'un de ses talents, qui remporte cette troisième saison. Ce succès lui permet d'intégrer l'équipe de coach de The Voice en 2017 pour la sixième saison aux côtés de Mika, Florent Pagny et Zazie.



Grand fan de Michael Jackson, le chanteur pop/R'n'B a remporté douze NRJ Music Awards en dix ans, un record ! Il a notamment été élu six fois "Artiste masculin francophone de l'année". Il a également prêté sa voix à quelques personnages de dessins animés, comme dans Rio 2 (2014) ou Les Trolls (2016). Sa passion en dehors de la musique ? Le football, qu'il pratique dès qu'il en a l'occasion. L'un de ses meilleurs amis est d'ailleurs l'ex-international Djibril Cissé qui a porté le maillot de l'Olympique de Marseille, son club de coeur.





Dates-clés

Depuis 2017 : coach de The Voice

Depuis 2016 : coach de The Voice Kids

2014 : juge de la saison 5 de Danse avec les stars

2013 : premier rôle dans la comédie musicale Robin des bois

2011 : gagnant de la première saison de Danse avec les stars





Discographie

2004 : M Pokora

2006 : Player

2008 : MP3

2010 : Mise à jour

2012 : A la poursuite du bonheur

2015 : RED

2016 : My Way