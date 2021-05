Biographie de Madeleine Leaper

16 ans - Roubaix (59)



TITRE CHANTÉ : "Habits" - Tove Lo

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE LORENZA : "Sirens Call" (Cats on Trees)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Le Temps Des Fleurs" (Dalida)



C'est à l'âge de 8 ans que Madeleine commence à prendre des cours de chant. Alors qu'elle n'a que 12 ans, elle participe à une grande émission de chant pour enfants. En se voyant à la télévision, la jeune fille prend conscience qu'il ne s'agit pas juste d'une passion : elle veut en faire son métier.

Timide de nature, elle s'affirme au fur et à mesure des années, par son look et ses couleurs musicales empruntées au rock, à l'électro ou encore au blues.



Aujourd'hui, vivant entre la France et l'Angleterre, Madeleine ne s'imagine pas ailleurs que sur scène.

Elle décide de s'inscrire à The Voice afin de dévoiler sa personnalité et prouver qu'elle a déjà un univers bien à elle.