Biographie de Mae

D’origine arménienne, Maé chante depuis qu’elle a 5 ans. Elle a appris seule, en écoutant son grand frère chanter et jouer du piano, principalement des chants arméniens.



Aujourd’hui, la jeune fille chante « comme elle respire », tout le temps et partout: « quand je chante, je ressens du bonheur, de l’émotion, je suis vraiment moi-même ».



Participer à The Voice Kids est un rêve pour Maé. Elle espère réussir son Audition à l’Aveugle pour pouvoir travailler avec un des 3 coachs et, peut-être, être la prochaine plus belle jeune voix de France.



Equipe : Patrick Fiori

TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : "Addicted to you" (Avicii)

Titre interprété lors des battles face à Leena et Maha : "Next to me" (Emili Sandé)



Maé remporte la battle.



Lors de la demi-finale, Maé a interprété le titre "Dernière danse" (Indila).



L'aventure The Voice Kids s'achève pour Maé.