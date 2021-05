Biographie de Maeva

MAEVA - 24 ANS - PARIS

Son parcours : Secret Story 10



Sa personnalité :

Découverte dans Secret Story, Maeva se décrit comme une fofolle pétillante, très sociable qui aime rire. Pourtant, plus jeune, la jeune femme a vécu dans la misère, elle sort elle-même la tête de l’eau et devient vite indépendante. On lui reconnaît une force de caractère et une maturité précoce. Par la suite, Maeva participe à Secret Story, mais la candidate est peu existante dans le programme car elle est en couple avec Marvin tout le long de l’aventure.



Son parcours amoureux :

C’est dans la maison des secrets que Maeva rencontre Marvin. Une relation en dent de scie qui dure 8 mois. La séparation du couple est violente. L’ex candidat de Secret dénigre sa famille et ses amis, des violences verbales accompagnées de menaces physiques. La rupture du couple est médiatisée, Maeva est sentimentalement détraquée. A chaque fois que la belle brune sort la tête de l’eau elle retourne vers des hommes qui la rabaissent ce qui lui fait perdre confiance. Maeva reconnaît faire de mauvais choix en amour.



Ses motivations pour La Villa des Cœurs Brisés :

Maeva veut se reconstruire et souhaite que Lucie l’amène vers un autre type d’homme.