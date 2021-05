Biographie de Magalie

Magalie, 29 ans - Seine-Saint-Denis (93)

La dynamique Magalie a du caractère, et elle sait ce qu’elle veut ! Danseuse professionnelle, elle a fait de sa passion un métier. Mère de deux enfants, dont une fille qu’elle a eu très jeune, Magalie a réussi à concilier sa vie de maman et sa carrière. Elle rêve de participer à Koh-Lanta depuis longtemps, et elle ne reculera devant aucun effort. Son objectif : voir une femme gagner Koh-Lanta, et si possible elle-même !



Magalie a fini 3è finaliste de cette saison