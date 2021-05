Biographie de Maha

Depuis toute petite, Maha chante, tout le temps, partout. Poussée par sa maman, elle intègre une chorale classique à Avignon pendant 4 ans.



En parallèle, la jeune fille prend des cours de piano et depuis un an, suit des cours de chant individuels.



C’est justement son professeur de chant qui l’a inscrit aux Auditions à l’Aveugle.



Admirative du parcours de Carla, gagnante de The Voice Kids saison 1, Maha rêve depuis longtemps de participer à cette aventure mais ne pensait pas avoir le niveau.



Pour Maha, The Voice Kids est son premier concours. Elle espère suivre les traces de Carla et aller le plus loin possible.







Équipe : Patrick Fiori

TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : "Out here on my own" (Irene Cara)

Titre interprété lors des battles face à Leena et Maé : "Next to me" (Emili Sandé)



Leena remporte la battle. L'aventure The Voice Kids s'achève pour Maha.