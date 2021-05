Biographie de Malik Berkaoui

Spécialité : balistique.

L'expert en balistique a mûri au fil des saisons. Toujours en quête de reconnaissance et de revanche sociale, il se veut de plus en plus exigent avec lui-même et avec les autres.

Après cinq années de plénitude au sein du RIS où il a prouvé sa valeur, il se dit qu'il est temps d'évoluer vers plus de responsabilités et d'autonomie. Il ne voit pas pourquoi Katia aurait un rôle de Chef d'équipe et pas lui. Sur les enquêtes, il aura tendance à vouloir se débrouiller le plus possible sans rendre compte à personne.

Avec Julie, il connaît sa première relation sérieuse avec une femme, il la pousse à s'engager et tente de la rassurer. Il est vraiment amoureux de Julie et a envie que ça marche. Mais le retour de Cécile, la fille d'Hugo pourrait tout remettre en question...



L'arrivée de Maxime Vernon contrarie Malik. Il ne comprend pas comment ils vont pouvoir travailler ensemble.

Ravagé par les nombreuses morts survenues dans son entourage, Malik déprime. Il pose un congé sans solde et passe son temps sur sa moto, à rouler trop vite jusqu'à l'accident. Si, lorsqu'on le retrouve au début de la saison 9, les blessures physiques ont disparues, il n'en va pas de même concernant ses blessures morales. Pour les atténuer, Malik continue, en secret, de consommer des antidouleurs, qui sont devenus ses anesthésiants psychologiques. Mais ce n'est pas sans conséquences. " Panic attack ", tremblements, cyclothymie, sont les premiers effets secondaires de ces médicaments...