Malika fait partie des danseuses de hip hop les plus reconnues du milieu. Ses longues années d’expérience et son talent lui ont permis de travailler avec des célébrités telles que Robbie Williams, Grace Jones ou encore Soprano.

Elle commence la danse à trois ans en commençant par le classique puis le modern-jazz et le contemporain, et rencontre à 17 ans le hip hop qui la persuade de faire de la danse, son métier. A la fin de sa formation de danse en Belgique, Malika rejoint Paris pour intégrer le Centre International de Danse Jazz Rick Odum. A 19 ans, Malika obtient son diplôme et devient professeur au sein de cette école. Malika a formé beaucoup de danseurs réputés comme Mehdi Kerkouche, Zack Reece ou encore Aziz Baki. En tant que chorégraphe elle fait une carrière télévisuelle en travaillant pour le Danse Machine, la Star Academy ou encore les NRJ Music Awards.

Malika devient par la suite coach des danseurs de la troupe Dragone aux côtés de Franco Dragone. A cela s’ajoute plusieurs expériences en tant que danseuse, notamment pour la chorégraphe Bianca Li dans son spectacle MACADAM primé Globe de Crystal de la meilleure comédie musicale et humour. Durant cette belle carrière, Malika a collaboré avec Marty Kudelka et Eddie Morales, chorégraphes de Justin Timberlake et Mariah Carey pour des Masterclasses de la marque Nike. Elle a d’ailleurs été l’une des performeuses égéries de la marque et vainqueur du Battle Nike Woman Europe.

Les sollicitations et les propositions pour enseigner partout dans le monde lui permettent de s’étendre à l’international. Malika est devenue une référence dans le monde de l’enseignement de la danse et dans la culture urbaine. Malika cultive le travail, la discipline et l’amour de la danse tout en favorisant la diversité des styles.

Grâce à sa bonne humeur légendaire, son énergie et son humour, Malika pousse ses élèves hors de leur zone de confort et les encourage à vaincre peurs et limites.