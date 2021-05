Biographie de Maliya Jackson

21 ans - Mulhouse (68)



TITRE CHANTÉ : "We Found Love", Rihanna.

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE CAROLE-ANNE : "Éblouie par la nuit" (Zaz)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Uptown funk" (Funk ft. Bruno Mars)



Enfant timide et réservée, Maliya chante en cachette durant des années. Passionnée depuis toujours de musique, elle prend des cours de violon et de saxophone, et apprend seule à jouer au piano.

Au lycée, ses amis découvrent sa voix et l'incitent à chanter pour un événement de fin d'année : ce sera sa première prestation devant un public. Sa mère décide, alors, de l'inscrire à des concours de chant pour la pousser à prendre sa passion au sérieux.

Maliya gagnera 2 concours nationaux la même année. Elle rencontre au même moment un producteur, qui lui propose de faire partie d'un spectacle, qui allie la danse, le chant et l'humour, et signe ainsi son premier contrat à 16 ans.



Aujourd'hui, chanteuse de profession, elle participe à The Voice afin de découvrir de nouveaux univers et surtout, apprendre au contact des coachs.