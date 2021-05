Biographie de Mano

Mano, 42 ans de Polynésie





Ce Polynésien à la carrure atypique rêve de faire le tour du monde avec sa musique inspirée du rock et du métal et ses tatouages, qu’il décrit comme « son identité inscrite sur sa peau ».



Véritable fan de l’émission, Mano parcourt ce soir 18000 kilomètres pour « casser les codes » et se lance un challenge: reprendre un titre de métal sur la scène de The Voice.

Ce jeune papa espère que les coachs seront sensibles à ce style musical quelque peu éloigné de leurs univers respectifs.





A son audition à l'aveugle, Mano interprète « Enter Sandman » - Metallica

Pour son épreuve des KO, Mano a interprété Beds are Burning de Midnight Oil - Malheureusement Mika n'a pas sélectionné ce Talents pourr les battles. L'aventure s'arrête là