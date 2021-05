Biographie de Manoah

Manoah - 16 ans de Longueau (80)



Titre Interprété à son audition à l'aveugle "Man Down" - Rihanna



Manoah baigne dans la musique depuis son plus jeune âge ; toute petite déjà elle écoutait du Reggae avec son papa.



A l’âge de 8 ans, elle prend des cours de piano au Conservatoire et s’inscrit au cours de chant du centre culturel de sa ville.



Cette jeune chanteuse est un vrai ovni : sa voix chantée est très différente de sa voix parlée. On lui dit souvent qu’elle a une « voix d’enfant » lorsqu’elle parle, ce qui a le don d’agacer la jeune fille, qui ne se sent pas prise au sérieux alors que lorsqu’elle chante, Manoah se sent libre, elle-même.



The Voice est l’occasion pour elle de venir chercher un avis professionnel, mais surtout d’être jugée uniquement sur sa voix « chantée ».

Manoah VS Hélène - « Les filles d’aujourd’hui » (Joyce Jonathan et Vianney) (Saison 6) --> Manoah volée aux battles par Mika



Manoah, Marvin Dupré et Vincent Vinel s’affrontent lors de l’Epreuve Ultime. Elle sera éliminée.