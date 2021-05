Biographie de Manon Palmer

16 ans - Six-Four-les-Plages (83)



TITRE CHANTÉ : "Team" - Lorde

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE MANON : "Saint Claude" (Christine & the Queens)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Lily (U Turn)" (Aaron)

TITRE CHANTE A SON 1ER DIRECT : " Jacques A Dit " (Christophe Wilhem)



Née dans une famille de grands sportifs, (son père étant basketteur professionnel), Manon n'a pas choisi la voie pourtant toute tracée de ses parents.

C'est derrière un piano qu'elle se sent à l'aise, plus que sur un terrain de sport.

Jeune fille timide, Manon n'a, pour autant, jamais chanté devant un public. Hésitante encore sur son avenir, elle connaît cependant toute la difficulté d'une carrière musicale.

Partagée entre le désir d'étudier aux États-Unis ou se lancer définitivement dans la chanson, elle espère, grâce à The Voice, trouver les réponses à ses questions.