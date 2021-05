Biographie de Manon

20 ans - Son secret : "Nous sommes les maîtresses des identités" avec sa sœur jumelle Anaïs



Elle est éliminée face à Thomas lors du 7ème Prime le jeudi 13 octobre 2016.



Compte Facebook @manonSS10

Compte Twitter @manonSecretS10

Compte Instagram @manon.ss10

Snapchat manonquadratus



Ce que l’on doit savoir à leur sujet…

Elles sont drôles

L’une est célibataire et l’autre non

Anaïs mesure 1m64, Manon 1m62

Elles sont Sagittaires

Elles vivent ensemble et sont inséparables

Elles sont fan de l’émission

Leur accent nous vient tout droit d’Aubagne

Sportives, elle s aiment aller en salle pour se dépenser

Leur ressemblance est leur force : « Même notre père nous confond ! »



Dans le programme ?

Duo drôle et énergique. C’est LA fraicheur de cette saison 10!