Biographie de Manon

21 ans - 1 enfant



Son secret : "Je suis chasseuse de fantômes"



Nominations : Lors des premières nominations filles mardi 8 septembre 2015, Manon a été nominée aux côtés d'Alia. Le public a voté et a décidé d'éliminer Manon qui quitte l'aventure Secret Story.





Issue d’une fratrie de 3 enfants, Manon a grandi en Belgique dans une famille très soudée. Très proche de sa grand-mère, cette dernière lui confie ses « petits secrets et recettes de famille » …



Élève dissipée et peu appliquée, Manon quitte l’école en 4ème et se lance dans la vie active. Elle décroche un travail de brancardière grâce aux contacts de son père. A 16 ans, Manon connaît les joies de la maternité en donnant naissance à une petite Lola et part s’installer avec son partenaire. Aujourd’hui séparée depuis quelques mois, elle est de retour dans la maison familiale… Solaire et pétillante, Manon se fait remarquer par sa personnalité haute en couleur. Sûre d’elle et extravertie, cette forte tête est populaire pour sa gouaille et son franc parler.