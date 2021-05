Biographie de Manuela

Du haut de ses 7 ans, Manuela est déjà une véritable show girl.



Depuis toute petite, la benjamine du concours aime chanter et se produire en spectacle. Elle a déjà participé à plusieurs scènes dans sa région, et notamment pour la comédie musicale « La Belle et la Bête ».



Sa famille sont ses plus grands fans, elle chante très régulièrement pour eux, à divers occasions. Son papa est aujourd’hui son coach et l’accompagne d’ailleurs toujours à la guitare.



Manuela monte sur la scène de The Voice Kids avec un titre de son idole, Kendji Girac, vainqueur de la saison 3 de The Voice.



Pour elle, participer à cette émission est un rêve qu’elle nourrit depuis longtemps et elle compte bien « faire le show et casser la baraque ».

Equipe : M Pokora

TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : "Andalouse" (Kendji Girac)

Titre interprété lors des battles face à Laure et Steven : "Papaoutai" (Stromae)



Manuela remporte la battle.

Lors de la demi-finale, Manuela a interprété le titre "La Bohème" (Charles Aznavour).



Manuela est sélectionnée pour la finale de The Voice Kids.

Lors de la finale, Manuela chante « Listen » de Beyonce et ensemble avec sa coach M Pokora et Tamillia reprennent le titre de Daniel Balavoine "Aimer est plus fort que d'être aimé"

Manuela est sauvée par le public au premier tour - ce jeune talent de 7 ans interprétera au deuxième tour le titre de son audition à l'aveugle "Andalouse" de Kendji Girac

MANUELA EST SACREE THE VOICE KIDS 2016 !