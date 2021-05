Biographie de Manuella

35 ans - Val-de-Marne (94)

Belle femme de 35 ans, mannequin, et maman de deux enfants, Manuella mène une vie paisible. Mais elle a choisi d’affronter l’aventure la plus difficile de sa vie. Loin du confort de son quotidien de mannequin pomponnée et de l’amour de ses proches, elle veut se découvrir une âme d’aventurière et susciter l’admiration de ses enfants…