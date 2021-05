Biographie de Marc lavoine

Marc Lavoine incarne le chic à la française et entretient une belle histoire d’amour avec le public hexagonal depuis plus de 30 ans à travers ses millions de disques vendus. Auteur, interprète, il est l’une des plus belles plumes de la chanson française, un amoureux des mots qui compte de nombreux tubes incontournables à son actif (Elle a les yeux revolver, Le parking des anges, Paris, Bascule avec moi, Chère amie, Toi mon amour, C’est ça la France, Qu’est-ce que t’es belle, J’ai tout oublié, Je ne veux qu'elle…). Artiste aux multiples talents, Marc Lavoine mène avec succès une triple carrière de chanteur, écrivain (L’homme qui ment) et acteur (avec près de 30 films). Intelligent, sensible, plein d’humour, ce crooner à la voix si singulière possède toutes les qualités pour devenir un grand coach de « THE VOICE ».