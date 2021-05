Biographie de Marco





Marco réunit les qualités essentielles d’un célibataire convoité : beau, curieux, intelligent et élégant. A cela s’ajoute un sens de l’humour et de l’autodérision qui le rendent irrésistible et en font un gentleman moderne.





Né à Carpi, une petite ville proche de Milan, Marco est italien. Mais la France tient une place particulière dans son cœur. En effet, à 20 ans, c’est à Paris qu’il vient terminer ses études d’ingénieur au sein de la prestigieuse Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers. De ses années d’études, il a gardé un amour inconditionnel pour notre pays, et une parfaite maîtrise du français, aux accents chantant de l’Italie. Un atout charme indéniable. Fraîchement diplômé, il commence sa carrière à Paris dans l’industrie du prêt à porter, avant de reprendre la tête de la société familiale spécialisée dans la création et la fabrication d’accessoires de luxe en cachemire et soie.





Aujourd'hui, Marco développe son entreprise à l’international et partage sa vie entre Milan et Rome. Constamment en mouvement, cet aventurier dans l’âme aime parcourir le monde et découvrir de nouvelles cultures. Côté cœur, il a connu de belles et longues histoires d’amour ; notamment avec des françaises. Mais aucune ne lui a donné l’envie de s’engager pour la vie. A 34 ans, il a tout pour être heureux, il ne lui manque qu’une seule chose : le grand amour… Aujourd'hui, il se sent prêt à tomber amoureux, prêt à s’engager, prêt à changer de vie pour fonder une famille.

