Biographie de Marco

C’est dès l’âge de 3 ans que Marco commence la guitare. Quelque temps plus tard, il annonce à son professeur qu’il veut également chanter et reprend le titre « Call me On » de Bruno Mars.



Depuis 5 ans, ce jeune passionné de skate et de surf vit au Portugal et chante régulièrement, avec son meilleur ami, devant un public, dans son école ou dans des fêtes de village.



Marco décide aujourd’hui de participer à The Voice Kids dans son pays d’origine et espère avoir l’occasion de travailler et d’apprendre avec un des 3 coachs.



Equipe : Jenifer

TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : "Riptide" (Vance Joy)

Titre interprété lors des battles face à Norah et Victoire : "Take me to church" (Hozier)



Marco remporte la battle.

Lors de la demi-finale, Marco a interprété le titre "Un autre monde" (Téléphone).



L'aventure The Voice Kids s'achève pour Marco.