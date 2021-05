Biographie de Marcus Goldman

Jeune new-yorkais arrogant et désinvolte avec une mère particulièrement envahissante, Marcus Goldman est un écrivain talentueux promis à bel avenir. Son premier roman lui a permis d’emblée d’accéder à la gloire et à la notoriété. Mais celui-ci peine désormais à transformer l’essai. Son deuxième roman est au point mort, alors même que son éditeur le menace d’un procès s’il ne le termine pas dans les temps.





En mal d’inspiration, il décide d’aller se réfugier chez son ancien professeur d’université et mentor, l’écrivain Harry Quebert. Mais de retour à New York, son syndrome de la page blanche n’a pas disparu. Cependant, quelques jours plus tard, il reçoit un coup de fil inquiétant qui l’informe que son ami Harry Quebert vient d’être arrêté par la police. On l’accuse, en effet, du meurtre de Nola Kellergan, une jeune adolescente de 15 ans disparue trente-trois ans plus tôt.





Convaincu de l’innocence de son ami, Marcus est bien décidé à mener l’enquête et à découvrir ce qu’il s’est passé à Aurora trente-trois ans plus tôt. Mais au cours de ses recherches, Marcus risque de mettre à jour des secrets sordides qui vont le mener à réviser son jugement sur Harry Quebert et à douter…





Marcus Goldman est interprété par Ben Schnetzer. A seulement 28 ans, il a déjà été aperçu dans plusieurs films sur grand écran à l’instar de La Voleuse de livres en 2013 ou encore Snowden et Goat en 2016. Ben Schnetzer a aussi été choisi par Xavier Dolan pour son prochain film, Ma vie avec John F. Donovan, dont la sortie au cinéma est prévue le 13 mars 2019.