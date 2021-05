Biographie de Margot Robert

Margot Robert (Marysole Fertard)

Fille de feu Thierry Robert

Orpheline de sa mère

Petite-fille de grands-parents à Montpellier

Fille très mature, solitaire, elle ne fréquente pas beaucoup les gens de son âge. Elle se sent plus à l’aise avec les « adultes ». Plutôt cynique, utilise pas mal l’ironie.





SA BACK-STORY





Elle perd son père. Orpheline, elle part quelques temps chez ses grands-parents. Elle revient très vite pour s’occuper de Nina, mais surtout parce qu’elle n’en peut plus d’être chez ses grands-parents, ils sont trop protecteurs et ça l’agace.





Lorsque Margot apprend que Bart aurait dû être sur le bateau qui a explosé avec celui de son père, elle est persuadée que son père s’est tué en voulant la venger. Elle menace alors Bart avec l’arme de Karim qu’elle a subtilisée. En transe, elle n’arrive pas à expliquer son geste à Karim qui enquête de son côté : ce n’est pas Bart qui l’a violée mais Guillaume, elle avait été droguée à la fête c’est la raison pour laquelle elle a fait une confusion.





Elle pardonne à Bart. Elle est très inquiète pour lui lorsqu’il décide de donner son rein à Judith et soulagée lorsqu’elle apprend qu’il ne pourra pas le faire. Cette épreuve marque leur réconciliation et le début de leur histoire d’amour.





Comme beaucoup de ses camarades, elle est à fond dans le jeu de l’ange. Elle participe à plusieurs défis. Le jeu la rapproche de Maxime tout en l’éloignant de Bart, qui réprouve le jeu de l’ange et refuse d’y prendre part. Maxime finit par embrasser Margot par surprise, mais ils sont pris en flagrant délit par Jessica. Afin de se tirer de ce mauvais pas, ils prétextent être en train de réaliser un autre défi. A la fin du jeu de l’ange, Margot met les choses au clair avec Maxime : ils ne sont qu’amis.





Bart découvre une photo d’elle et Maxime en train de s’embrasser. Il lui demande une explication. Elle décide de rompre avec lui.





Margot est attendrie lorsqu’elle voit Maxime si bien s’occuper du petit Noé. Ils finissent par s’embrasser. Au début, Maxime se montre réticent à entreprendre une relation avec elle car elle est l’ex de Bart mais il n’arrive pas à résister très longtemps. Bart finit par les surprendre, il se montre blessé au départ puis accorde sa bénédiction à leur relation.





Alors que Maxime se montre entreprenant avec Margot, elle le repousse. Suite à son viol, elle ne sent pas encore prête à coucher avec lui. Maxime lui annonce qu’il attendra le temps qu’il faut, il n’est pas question pour lui de la brusquer.





A son arrivée au lycée, Jérôme, le nouveau proviseur, confronte Margot sur ses absences et ses mauvais résultats scolaires. Il se montre dur assez dur à son égard et lui donne une heure de colle et une dissertation à faire sur ce son avenir. Jérôme trouve la dissertation un brin pessimiste, mais loue une caricature qu’elle a faite de lui : selon lui, elle devrait faire de la BD. Cela motive Margot qui décide de se renseigner sur les écoles de dessins.





Margot soupçonne Mathias d’être le voleur de téléphone qui a agressé Jessica. Elle décide d’en parler à Karim, une enquête est lancée à ce sujet.





Margot rassure Judith sur le projet de famille d’accueil d’Alex et Chloé et la convainc d’accepter.





Margot soutient Jessica lorsqu’elle accuse Jérôme de l’avoir agressée sexuellement.





Elle est surprise par Jérôme en train de rendre un fusil de paintball a un lycéen, le proviseur la convoque le lendemain car quelqu’un a tiré sur sa voiture avec ce genre d’arme. Jérôme se met alors à lui faire du chantage : elle a intérêt à se tenir à carreaux sinon il la livrera à la police. Il la surprend ensuite en train de fouiller dans son tiroir dans lequel elle vient de découvrir le portable avec lequel Jérôme a envoyé des messages anonymes à Jessica. Il la menace de faire muter Karim si elle en parle. Dès lors, Margot se referme et se met à déprimer, ce qui alerte ses amis ainsi que Sandrine et Chloé. Lorsque Margot apprend que Karim est muté alors qu’elle n’a pas parlé, elle va confronter Jérôme qui se met à la toucher. Margot s’enfonce alors dans la dépression, Sandrine et Chloé alertées par son comportement réussissent à lui faire avouer la vérité au sujet de Jérôme.