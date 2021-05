Biographie de Maria

MARIA - 12 ANS - MAGAGNOSC (06)





TEAM PATRICK





Maria est née au Danemark mais vit en France depuis 10 ans. Cette grande timide chante depuis toujours mais c’est à l’âge de 9 ans, qu’elle décide de se perfectionner et de prendre des cours. La musique permet à la jeune fille de dépasser sa timidité et de prendre confiance en elle. Monter sur une grande scène est un véritable défi pour Maria mais grâce à The Voice Kids, la jeune fille souhaite s’amuser, vaincre encore plus sa timidité et surtout apprendre au contact des coachs. Pour son Audition à l’Aveugle, elle chante « Million Years Ago » d’Adele, sa chanteuse préférée. « C’est ma chanson porte bonheur ».







AUDITION A L'AVEUGLE :

ADELE - "Million Years Ago"





BATTLES :

MICHAEL JACKSON & PAUL MCCARTNEY - "Say say say"