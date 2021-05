Biographie de Mariana Tootsie

34 ans - Bruxelles (Belgique)



TITRE CHANTÉ : "What a Wonderful World", Louis Armstrong

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE GUILLAUME ETHEVE : "Calling You" (J. Steele)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Sur Un Prélude De Bach" (Maurane)



D'origine grecque, Mariana est née à Bruxelles. Elle commence à chanter à 16 ans, poussée par un ami qui l'incite à continuer dans cette voie.

Depuis l'âge de 19 ans, Mariana vit de la musique.

Pendant 10 ans, c'est en tant que choriste qu'elle se perfectionne. Mais elle n'a qu'une envie : être sur le devant de la scène. Elle collabore alors avec des compositeurs de musique de films, et prête sa voix au cinéma, notamment pour la bande originale du film " The Hunger Games ".

Elle donne également de nombreux concerts en Europe, Afrique & États-Unis et travaille en studio avec des musiciens de renom.