Biographie de Marianne Aya Omac

Marianne Aya Omac - 44 ans de Montpellier (34)



Titre Interprété "La Llorona" - Chant traditionnel Mexicain



Marianne commence la musique par le piano à l’âge de 9 ans en autodidacte. Mais c’est en découvrant, à 15 ans, une artiste, Joan Baez, porte-parole de la guerre au Vietnam, que Marianne prend conscience qu’elle veut faire de la musique.



Sa passion reste secrète pendant quelques années et c’est lors d’un voyage au Mexique à 18 ans, qu’elle chante pour la 1ère fois devant un public.



La jeune femme a une particularité : elle joue de la trompette uniquement avec sa voix. De retour à Montpellier, elle commence à chanter et à jouer dans les rues. Elle rencontre alors une petite notoriété.



Depuis 20 ans, cette artiste aux multiples talents vit de la musique mais aujourd’hui, à 44 ans, elle décide de participer aux Auditions à l’Aveugle pour rencontrer un nouveau public. Elle décide d’interpréter un chant traditionnel mexicain, pieds nus et accompagnée de sa guitare et de sa trompette/voix.



Pour les battles, Marianne Aya Omac et Romain chantent « Un Homme debout » de Claudio Capéo. C'est Marianne qui remportera sa place à l'épreuve ultime.



Nathalia, Marianne Aya Omac et Julia Paul chantent pour leur place aux Grands Shows en Direct. C'est Julia Paul qui ira aux lives.