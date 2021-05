Biographie de Marianne Stocker

Mère de Lise et veuve depuis des années, Marianne, 65 ans, apparaît comme un petit être fragile, encore plus depuis qu’elle est malade. C’est pourtant une femme solide, qui sait ce qu’elle veut, qui peut être violente parfois dans ses propos, et qui souffre surtout de la distance qui s’est établie entre elle et sa fille depuis le suicide du père de Lise.

Si sa mémoire est défaillante, elle en sait pourtant beaucoup plus qu’elle n’en dit sur ce qui s’est passé il y a quinze ans, et ce qui s’est passé aujourd’hui.