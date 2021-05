Biographie de Marie Denigot

Marie Denigot est née à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Elle commence la danse à l’âge de 2 ans avec le modern jazz et découvre la danse de salon à 8 ans. C’est tout naturellement qu’elle entame la compétition à 11 ans. Les récompenses et les podiums s’enchaînent rapidement : championne de L'Ouest Junior, finaliste au championnat de France Junior en 2006 et 2007 et championne de France 10 danses en 2009. Depuis 2012, elle enfile la casquette de professeur de danse et enseigne sa passion à près de 200 élèves dans sa région natale.



Mais Marie Denigot a bien plus d’une corde à son arc. Cette passionnée de danse est aussi comédienne. La jeune femme a, en effet, eu la chance de faire ses premiers pas au cinéma dans le film d’Edouard Deluc, Je n’ai jamais tué personne.



En 2015, Marie Denigot participe pour la première fois à Danse Avec les Stars en tant que danseuse additionnelle.

Pour la saison 7, elle a été la danseuse permanente du comédien Artus.



Pour la saison 8, a a été la partenaire de Lenni-Kim