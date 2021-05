Biographie de Marie-Jo Saint-André

Marie-Jo s'occupe de Radio Goéland, la radio locale de Port-Garrec où elle reçoit les habitants en fonction des événements qui rythment la vie du village. Exubérante et joyeuse, observatrice et curieuse, elle essaye de pousser Martin dans ses retranchements pour mieux le connaître. Avec Anita et Julie, elle forme un trio d'amies inséparables. Elles se retrouvent régulièrement autour d'un verre pour se faire des confidences.