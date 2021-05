Biographie de Marie

Marie est une avocate enthousiaste et rigoureuse qui ne se laisse pas encombrer par les problèmes. Elle est honnête et juste. Par contre, côté coeur, c'est la catastrophe ! Elle manque totalement de confiance en sa féminité et ne sait pas ce qu'elle veut vraiment avec les hommes. Dans le couple qu'elle forme avec François, les rôles entre l'homme et la femme semblent parfois inversés. Marie est très maladroite : elle se jette à la figure de François mais trouve naturel qu'il la rabroue, ce qu'elle croit mériter. Forte et volontaire et parfois fragile et vulnérable, Marie restera-t-elle une collectionneuse d'hommes ?