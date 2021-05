Biographie de Marie-Philomène Millat

A seulement 28 ans, Marie-Philomène est agent immobilier depuis 3 ans et fait partie des meilleurs agents de son réseau.

Avec 20 clients par mois et 30 ventes à l’année, elle est d’une ténacité impressionnante. Et elle ne s’arrête pas de chercher, tant qu’elle n’a pas trouvé.



CHARME ET TÉNACITÉ



Sa sympathie et son sourire naturel contribuent à créer une proximité immédiate avec ses clients.



Marie-Philomène sait mettre les gens à l’aise avec humour et répartie mais aussi leur inspirer confiance grâce à des conseils justes et pertinents.



Très à l’écoute, elle cherche à connaître au mieux ses clients et n’hésite pas à livrer quelques détails de sa vie personnelle pour les mettre à l’aise.



Lors des visites, Marie-Philomène se révèle être une professionnelle aguerrie. Qu’il s’agisse du juridique ou de l’agencement, elle est force de propositions judicieuses et d’avis perspicaces. Marie-Philomène maîtrise son domaine et ne se sépare jamais de sa bonne humeur, même face aux difficultés.