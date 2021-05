Biographie de Marilou





MARILOU - 14 ANS - SAINT SAMSON LA POTERIE (60)





TEAM MATT





Depuis sa plus tendre enfance, Marilou est attirée par le monde du spectacle. Elle commence la comédie à l'âge de 5 ans et a joué, depuis, dans une dizaine de films. A 9 ans, elle intègre la troupe de la comédie musicale « 1789, les amants de la Bastille ». C’est une véritable révélation qui fait naître, en elle, son envie de devenir chanteuse. Afin d’essayer de faire comprendre à son père sa véritable passion pour la chant, la jeune fille décide de s’inscrire à The Voice Kids. Pour elle, le chant « c’est plus qu’une passion pour moi, pas que de l’amusement! » Pour son Audition à l’Aveugle, elle a choisi d’interpréter « Evidemment » de France Gall, une chanson particulièrement chère à son cœur puisqu’elle fait référence à son arrière grand-­‐mère.









AUDITION A L'AVEUGLE :

France Gall - "Evidemment"





BATTLES :

JOYCE JONATHAN - "Je ne sais pas"