Biographie de Marine

Marine, 21 ans - Allier (03)

Marine n’est pas du genre à se laisser faire ! Cette jeune fille a longtemps été moquée et complexée par sa taille. Elle mesure 1m53. Altruiste et bienveillante, cette infirmière sait se faire respecter. On ne lui marche pas sur les pieds ! Habituée à réussir tout ce qu’elle entreprend, Marine veut prouver qu’elle est capable d’aller au bout de l’aventure Koh-Lanta.

--> Abandon pour raisons médicales à la première émission