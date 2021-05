Biographie de Marine

Poussée par sa maman, Marine commence les cours de chant il y a 3 ans.

Aujourd’hui, la jeune fille de 14 ans, fait partie d’une école d’art et de spectacle dans laquelle elle y pratique le chant et la danse.

Après avoir participé à quelques concours à Nice et voyant son niveau s’améliorer, elle décide de s’inscrire aux Auditions à l’Aveugle.



Marine se lance un véritable défi en se présentant sur la scène de The Voice Kids avec la chanson « Listen » de Beyoncé. En effet, quand la jeune fille a commencé les cours de chant, elle ne se sentait pas capable d’interpréter ce titre. À force de travail, elle se sent, aujourd’hui, prête et espère convaincre les coachs.



Equipe : M Pokora



TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : "Listen" (Beyoncé)

Titre interprété lors des battles face à Elsa et Ilenia : "Hello" (Adèle)



Marine remporte la battle.

Lors de la demi-finale, Marine a interprété le titre "If I ain't got you" (Alicia Keys). L'aventure The Voice Kids s'achève pour Marine.