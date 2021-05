Biographie de Mario Gratsky

Unique policier municipal, Mario est fantasque... et dépressif. Parfois intransigeant, il peut faire des excès de zèle et ne supporter aucune négociation. Mais il peut aussi se montrer d'une grande douceur et à l'écoute des autres. Maladroit, il n'a pas beaucoup de succès auprès des femmes.