Biographie de Marius

Marius - 25 ans de Versailles (78)



Titre interprété : "All I want" - Kodaline

Issu d’une fratrie de 5 frères et 5 soeurs, Marius est le seul musicien de cette grande tribu. C’est en pensionnat, à l’âge de 15 ans, qu’il découvre la guitare, pour « draguer les filles ».

Après avoir obtenu son baccalauréat, le jeune homme s’oriente vers math supp / math spé pour devenir ingénieur.

C’est lors de ses études, qu’il monte un groupe avec qui il se produit dans plusieurs festivals français pendant quelques années. Convaincu que son futur est lié à un métier artistique, Marius décide de tout quitter pour intégrer le Conservatoire d’art dramatique.



Aujourd’hui, le jeune homme de 25 ans vit entre Londres et Paris et se consacre pleinement à la musique.

Participer à The Voice est l’occasion, pour lui, d’être entendu et reconnu.



Pour les battles, Marius et Léman interprètent « Sunday Bloody Sunday » de U2. Marius se qualifie pour l'épreuve ultime.

Marius – “Etre un homme comme vous” (Robert & Richard Sherman) (Epreuve Ultime - Saison 6) --> volé par M Pokora



Direct 1 du mai 2017 : Marius chante en direct « Quand on a que l’amour » de Jacques Brel



Direct 2 du 27 mai 2017 : Marius reprend « Wake Me Up Before You Go-Go » de Wham! en direct