Biographie de Marjorie

A 22 ans, Marjorie a fait le choix de rester aux Bernaches où elle a grandi pour aider et plus tard prendre la suite de ses parents, ce que Jérôme n'a jamais voulu faire. Elle sait qu'elle doit se battre pour s'imposer auprès de son père et lui prouver qu'elle est aussi capable sinon plus qu'un mec. Elle adore son frère ainé et accueillera Clem de bon coeur....