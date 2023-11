Franco-Allemande ayant vécu aux Etats-Unis, Marlène chante et joue du piano depuis son plus jeune âge. Après ses études musicales en Oklahoma, elle développe sa carrière d’autrice/compositrice en écrivant pour elle ou pour d’autres. Tantôt à la tête de son groupe de rock SCHAFF, à l’affiche de comédies musicales, ou en drag queen avec son personnage Petra, Marlène est un véritable couteau suisse ! Elle s’est récemment fait remarquer en tant que comédienne grâce à son spectacle seule en scène « A queen is born », aux critiques dithyrambiques, ainsi que pour son rôle de maîtresse de cérémonie dans le légendaire cabaret parisien « Le Paradis Latin ».

Passionnée par la voix, et formatrice diplômée du studio des variétés, Marlène est professeure de chant, coach vocale et scénique ainsi que cheffe de chœurs dans plusieurs formations professionnelles, mais aussi pour les spectacles de Disneyland Paris. En 2014, elle devient coach vocale pour les talents de The Voice Kids puis de The Voice. Elle a travaillé aux côtés de M Pokora, Soprano, Mika et Julien Doré. Elle est également la coach vocale d’artistes comme Louis Bertignac, Laura Laune, Mathilde Seigner, Camille Combal, Natalie Dessay, entre autres.

Marlène est une jeune femme pétillante et énergique avec un joli brin de folie. Une coach vocale reconnue pour sa pédagogie et une technique vocale remarquable.