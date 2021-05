Biographie de Marouen (volé)

Marouen, 24 ans de Tunis (Tunisie)





Originaire de Tunis, cet étudiant en médecine est un passionné de musique depuis son enfance.

Après avoir suivi des cours au conservatoire de Tunis pendant 5 ans, Maouren apprend le solfège, la guitare et étudie la musique arabe.



C’est grâce à des petits concerts dans des cafés littéraires et dans des bars, que ce grand timide a pris conscience qu’il voulait tenter sa chance dans la chanson.



Marouen espère que l’aventure The Voice lui permettra de savoir si il peut quitter la médecine pour se consacrer pleinement à sa passion.





Pour son audition à l'aveugle, Marouen interprète If I Ain't Got You - (Alicia Keys)

Pour les KO Marouen interprète Chandelier (Sia). Jenifer a besoin d'un moment de réflexion et fait passer Marouen en zone rouge

Finalement, Marouen est volé par Julien Clerc et sélectionné pour les Battles



De l'équipe de Jenifer, Marouen passe dans l'équipe de Julien Clerc



Pour l'épreuve des Battles, Marouen était opposé à Théophile Renier sur « Comme d’habitude » (Claude François). Julien Clerc, leur coach, a décidé de garder Théophile Renier pour les grands shows en direct