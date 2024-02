Martin Kretz l’aîné de la fratrie avide de nouvelles expériences, a vécu et travaillé un an et demi au Chili, avant de passer une année au Mexique. Deux épisodes enrichissants qui lui ont permis de peaufiner son apprentissage de la langue espagnole, en plus d’avoir découvert une culture totalement différente de la sienne. À son retour en région parisienne, Martin Kretz rejoint l’aventure commencée par ses parents, en s’illustrant en tant qu’agent immobilier au sein de L'Agence

Martin Kretz est marié à Eve von Romberg, une designer d’intérieur diplômée de l’école d’architecture de Paris-Belleville.